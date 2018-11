6 de cada 10 ejecutivos peruanos considera que condiciones económicas mejorarán

En los próximos 12 meses, sondeo refleja las respuestas de 70 empresarios, CEOS, Gerentes Generales y dueños de empresas en el perú.

Según el índice de Confianza Vistage del tercer trimestre (Q3) 2018, en los próximos doce meses, 6 de cada 10 (59%) líderes empresariales peruanos (CEOs, presidentes, gerentes generales y dueños de empresas) consideran que las condiciones económicas mejorarán; 1 de cada 3 (35%), considera que se mantendrá igual, y solo un 6% creen que empeorará.

Asimismo, al analizar los últimos 12 meses, el 60% de los ejecutivos encuestados encuentran que las condiciones económicas en el país se ha mantenido igual, mientras que para el 20% ha mejorado, y para el restante 20% ha empeorado. Este último indicador es el más alto de los últimos sondeos.

El índice Confianza Empresarial Vistage alcanzó 112 puntos en el tercer trimestre del año, una baja de 7 puntos respecto al segundo trimestre del año.

Según analiza Vistage, esta baja se origina principalmente en el aumento de la cantidad de empresarios que ven que la economía ha empeorado en el último año, sin embargo, en su gran mayoría avizoran un futuro con muy buenas condiciones económicas, contratación de personal, aumento en las ventas y en la rentabilidad de sus empresas.

Fernando Descotte, General Manager de Vistage en el Perú, señaló: “Los empresarios locales identifican un claro desafío por delante, relacionado con defi­nir una estrategia de negocios sólida”, y agrega “en contextos macroeconómicos favorables como el que se encuentra atravesando nuestro país, el objetivo de cualquier empresa debería ser sentar bases sólidas para un crecimiento sustentable”, concluyó el ejecutivo de la organización.

En lo que respecta a rentabilidad, precios y ventas, los CEOs encuentran que el futuro será prometedor. El 74% considera que sus ventas aumentarán, 25% que venderán lo mismo que en la actualidad, y sólo un 1% consideran que sus ventas disminuirán.

Inversión en activos fijos

En cuanto a las perspectivas de inversión en activos fi­jos para los siguientes 12 meses, el 57% de los empresarios considera que aumentarán sus activos, el 34% los mantendrán igual, y un 9% cree que disminuirán.

El Índice de Confianza Empresarial VISTAGE es un sondeo trimestral que realiza la organización líder mundial de CEOs a líderes empresariales en todo el mundo y que, desde hace más de un año, también lo realiza en el Perú.

Esta encuesta fue respondida en forma presencial durante la primera quincena de octubre. Participaron de la encuesta 70 líderes empresariales de Perú (CEOs, Presidentes, Gerentes Generales y dueños de empresas).

Contratación de personal

Respecto de decisiones en cuanto a contratación de personal, la mitad de los CEOs (49%) estima que su dotación aumentará durante los próximos 12 meses, el 37% mantendrá igual su plantel, y el restante 14% estima que disminuirá. Entre quienes creen que contratarán personal, 3 de cada 4 (76%) lo harán el primer semestre de 2019.

Estrategia corporativa

Ante la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la estrategia de su empresa?, el 48% señaló que tienen una estrategia generalmente entendida que guía las decisiones de los negocios pero que no está bien definida; el 38% indicó que tiene una estrategia bien definida que guía las decisiones de negocios; el 10% manifestó que tiene una estrategia generalmente entendida a la que no siempre se hace referencia para decisiones de negocios; y un 4% indicó que no tiene una estrategia general que guíe las decisiones de negocios.

Otro dato importante que revela este informe es acerca de quién participa en la planificación estratégica de la empresa; el 55% señaló que los propietarios, inversores y junta directiva; el 45% indicó a los CEOs; el 42% considera que todos los departamentos, líderes funcionales de marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, etc; el 14% cree que los líderes de las unidades de negocio y un 4% los asesores facilitadores.

Tasas de crecimiento en ventas

Tomando como base los dos últimos años (año pasado y el crecimiento proyectado de este año), los ejecutivos fueron consultados acerca de cuál frase describe mejor las tasas de crecimiento de ventas de su empresa; es así que el 48% señaló que aumentó el año pasado y este año aumentará aún más; el 17% indicó que aumentó el año pasado pero este año se mantendrá igual; y un 12% afirmó que se mantuvo igual el año pasado y este año se mantendrá igual.

Información adicional

¿Qué es el Índice de Confianza VISTAGE?

El Índice de Confianza VISTAGE nació en EE.UU. el primer trimestre de 2003 y se posicionó como el único y mayor informe general de las proyecciones de CEOs y líderes de pequeñas y medianas empresas en ese país. En Perú comienza a realizarse este año, encuestandoa altos directivos para conocer sus proyecciones y el nivel de confianza en los negocios.

¿Cómo se calcula el Índice de Confianza VISTAGE?

Cada trimestre, se le solicita a los líderes empresarios que respondan el mismo conjunto de seis preguntas sobre la economía general (condiciones económicas actuales, condiciones económicas esperadas, inversiones planeadas en activos fijos, crecimiento esperado en ventas, crecimiento esperado en rentabilidad y cambios esperados en el nivel de empleo) y ocho/diez preguntas relacionadas con cuestiones económicas actuales. Cada uno de los seis indicadores se califica con el número resultante de la cantidad de respuestas favorables, menos la cantidad de respuestas desfavorables, más 100. El Índice de Confianza VISTAGE se calcula como la suma de los anteriores 6 resultados, divido el nivel registrado en el primer índice (100).

Preguntas que componen el Índice de Confianza VISTAGE

1. Comparando con el año anterior, la economía peruana (en general) ¿ha mejorado, se ha mantenido o ha empeorado?

2. En los próximos 12 meses, ¿espera que la economía peruana esté mejor, igual o peor que hoy?

3. ¿Es más probable que la inversión en activos fijos de su empresa se mantenga igual o disminuya en los próximos 12 meses?

4. ¿Espera que la facturación de su empresa aumente, se mantenga igual o disminuya en los próximos 12 meses?

5. ¿Espera que la rentabilidad de su empresa aumente, se mantenga igual o disminuya en los próximos 12 meses?

6. ¿Espera que el número total de empleados en su empresa aumente, se mantenga igual o disminuya en los próximos 12 meses?

Ficha Técnica

(Encuesta respondida en forma presencial durante la primera quincena de octubre. Participaron de la encuesta 70 líderes empresariales de Perú (CEOs, Presidentes, Gerentes Generales y dueños de empresas)

