6 cuidados para prestarse dinero por Internet de manera segura

Luego de que la SBS detectó la presencia de 19 páginas webs dedicadas a estafar a miles de peruanos con préstamos por internet fraudulentos, www.holaandy.com portal peruano de préstamos online de manera formal y segura ha detectado 6 cuidados a tener en cuenta antes de prestarse dinero vía internet.

Buscar en SUNAT. Si se va a solicitar un préstamo, verificar que la empresa esté debidamente registrada: teléfono, dirección y RUC de la organización. Es importante confirmar que la empresa y los representantes legales no estén reportados en Infocorp.

Solicitar referencias. Con una simple búsqueda en Google se puede dar con la información de la empresa, así como las referencias que tuviera. Las redes sociales son una efectiva herramienta para saber de la misma. Solo es cuestión de tomarse unos minutos adicionales en investigar. Esta decisión puede marcar la diferencia en ser o no estafado.

Buscar el candado. Corroborar que la página web cuente con un certificado SSL (Secure Socket Layer), identificado con un candado en la barra de direcciones, con la finalidad de garantizar la confiabilidad y autenticidad del sitio visitado.

No pagar adelantado. Si alguna empresa solicita pagar por adelantado algún crédito o premio es probable que sea una estafa y no se haga la devolución del dinero.

No dar detalles. Las empresas formales de préstamos por internet cuentan con todas las herramientas disponibles para hacer una consulta de la situación crediticia de los solicitantes a un crédito. Por ninguna razón se debe proporcionar información que ponga en riesgo la seguridad del interesado, como por ejemplo, saldos en cuentas de ahorro o claves secretas.

Hacer preguntas. ¿Cuál es la tasa que se aplicará al préstamo? ¿Cuáles son las cuotas que debe pagar? ¿En qué plazos? Son algunas de las preguntas que se deben hacer antes de aceptar algún préstamo por internet. Las empresas formales como www.holaandy.com que se dedica a prestar dinero por internet de manera formal, muestra una hoja resumen y condiciones del préstamo antes que el solicitante acepte la oferta de crédito.

¿Cómo adquirir el préstamo en www.holaandy.com?

En solo tres sencillos pasos, el dinero estará abonado en la cuenta bancaria del solicitante.

1. Seleccionar el monto. Como primer paso se deberá seleccionar el importe y el número de cuotas deseados. El usuario solicitante podrá disponer hasta S/. 2,000 si es cliente recurrente o desde S/.500 si es que lo solicita por primera vez. Los plazos a pagar se proponen entre una y tres cuotas dependiendo el perfil del usuario.

2. Completar un formulario. Una vez seleccionado el importe a solicitar y las cuotas a pagar, se deberá llenar un formulario para detallar los datos personales como DNI, nombre, apellidos, teléfono celular, correo electrónico, entre otros.

3. Dinero en 1 hora. Finalmente se deberá ingresar un número de cuenta a nombre del solicitante en los bancos permitidos. A continuación el cliente recibirá en su celular un código PIN como verificación, que deberá ingresar a manera de firma electrónica en el portal web y listo, una vez aprobado el crédito, en una hora los fondos del préstamo estarán depositados en su cuenta bancaria. Lento

Requisitos:

1. El solicitante deberá ser mayor de edad.

2. Tener una buena calificación crediticia.

3. Deberá tener una cuenta de ahorros.

4. Correo electrónico personal activo.

5. Teléfono celular activo a nombre del titular.

Con la intención de ayudar a los clientes con las dudas y consultas que tuvieran sobre las condiciones de uso, www.holaandy.com invita a los usuarios a comunicarse vía telefónica al número 01 6409990, vía inbox a través de https://www.facebook.com/holaandy/ o al siguiente correo electrónico: info@holaandy.com.

