En el Perú la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública. Actualmente hay más de 30 mil personas con la enfermedad en estadio avanzado, sin embargo, sólo el 50% de pacientes recibe algún tipo de tratamiento, los otros 50% no son reportados debido a que no se les diagnostica la enfermedad, no cuentan con algún seguro médico y en el peor de los casos, fallecen.

Según la Sociedad Peruana de Nefrología, a nivel nacional la infraestructura física y equipamiento para hemodiálisis es escaso y no existe en muchas regiones del Perú, por lo tanto, los pocos servicios existentes han colapsado. Las dos terceras partes de pacientes con enfermedades renales reciben atención en Lima, la capital, mientras que el resto lo hace en otras ciudades del país, y no existe un servicio integral especializado en tratamiento de Hemodiálisis.

Por ello, que, ante la gran demanda de infraestructura y tecnología para tratar a pacientes con insuficiencia renal crónica en el sur del país, se ha inaugurado en Arequipa un nuevo y moderno centro de tratamiento, la Clínica de Enfermedades Renales y Diálisis del Sur – CLERDISUR, que beneficiará a pacientes del Ministerio de Salud y EsSalud. La construcción e implementación de la moderna clínica es una inversión 100% privada a cargo de Fresenius Medical Care del Perú, subsidiaria de Fresenius Medical Care, el proveedor más grande del mundo de productos y servicios de diálisis que está presente en más de 150 países en todo el mundo.

La nueva clínica de vanguardia está ubicada en la calle Manuel Ugarteche N° 514, Urb. Selva Alegre cuenta con equipos innovadores de hemodiálisis, así como monitores de composición corporal con tecnología avanzada. Además, es la primera clínica en el Perú en ofrecer hemodiafiltración de alto volumen, considerado uno de los tratamientos más eficaces de hemodiálisis, ya que se acerca al patrón de eliminación propio del riñón natural. Esta terapia es muy utilizada en toda Europa y ahora está siendo introducida al Perú por Fresenius Medical Care.

Tan solo en Arequipa se proyecta que existan más de 648 pacientes, por cada millón de habitantes con enfermedad renal crónica avanzada, que deben recibir algún tipo de tratamiento sustitutivo.

FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Cualquier persona puede contraer una enfermedad en los riñones, pero algunos están más propensos a padecerla. Algunos de los factores de riesgo para desarrollar una insuficiencia renal crónica son:

La Diabetes : La diabetes es la primera causa de falla renal. Una dieta especial, ejercicios y medicamentos pueden ayudar a controlarla y prevenir complicaciones, pero algunas personas con esta enfermedad pueden desarrollar una insuficiencia renal incluso con buena atención médica.

: La diabetes es la primera causa de falla renal. Una dieta especial, ejercicios y medicamentos pueden ayudar a controlarla y prevenir complicaciones, pero algunas personas con esta enfermedad pueden desarrollar una insuficiencia renal incluso con buena atención médica. Hipertensión arterial: La presión arterial alta es la segunda causa de falla renal. La hipertensión puede ser tanto una causa de enfermedad de los riñones, y un síntoma de ella porque los riñones sanos ayudan a regular la presión arterial del cuerpo. Mantener la presión arterial baja puede ayudar a prevenir la insuficiencia renal o evitar que esta

La presión arterial alta es la segunda causa de falla renal. La hipertensión puede ser tanto una causa de enfermedad de los riñones, y un síntoma de ella porque los riñones sanos ayudan a regular la presión arterial del cuerpo. Mantener la presión arterial baja puede ayudar a prevenir la insuficiencia renal o evitar que esta Antecedentes familiares: Conocer los antecedentes de salud de la familia proporciona información importante sobre su riesgo de enfermedad. El saber que se tiene riesgo de padecer insuficiencia renal haría que se tomen medidas para proteger su salud. Estar en riesgo significa que es más probable que pueda desarrollarse una enfermedad.

Me gusta: Me gusta Cargando...