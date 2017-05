5 pasos para obtener financiamiento para tu negocio

Lima.- Conseguir capital de riesgo para tu negocio en fase de crecimiento nunca es fácil, sin importar lo innovadora que puede ser la idea o empresa. Allen Taylor, Director Ejecutivo de Endeavor Catalyst y experto en la industria, recomienda a los emprendedores latinoamericanos seguir estos pasos antes de sumergirse en el proceso de búsqueda de financiamiento:

Pregúntate si un fondo de capital de riesgo es bueno para ti

Antes de ponerte en modo de “recaudación de fondos”, tómate el tiempo de aprender un poco sobre la industria de “Venture Capital” o capital de riesgo, incluyendo los tipos de negocios que estos fondos buscan y el porqué. El capital de riesgo no es la mejor alternativa para todos los negocios, sin embargo puede ser una fuente impresionante para construir empresas tecnológicas de alto impacto, que solucionen problemas en un gran mercado y que tengan potencial de rápido crecimiento. Entre las empresas que se han beneficiado a través de estos fondos figuran Google, Apple, Facebook y Amazon, e historias de éxito latinoamericanas como MercadoLibre, Netshoes, Globant y Open English.

Crea un mapa de inversionistas

Es común que los fundadores de estas empresas dediquen tiempo para armar una lista de potenciales fondos de capital de riesgo, identificando las fuentes de capital adecuadas a través de un mapa de inversionistas. Para lograrlo, empieza investigando acerca de fondos que inviertan en tu industria y región, y también acerca de las distintas compañías similares a la tuya en las cuales estos fondos de VC han invertido. Todo ejercicio de mapeo de inversionistas es diferente, pero en su mayoría están construidos en base a tres vectores o principales características: (1) el sector o industria, (2) el nivel de desarrollo de las empresas en las que invierte, y (3) su geografía.

Descubre qué es “capital inteligente”

En estos días, todos hablan acerca de “capital inteligente” –la noción de que los inversionistas traen más que solo capital a la organización– pero el término puede significar diferentes cosas dependiendo del negocio. Pregúntate a ti mismo y a tu equipo: “Además del dinero, ¿qué más estamos buscando para esta ronda de financiamiento?”. Haz una lluvia de ideas de las habilidades, relaciones o experiencias que consideras de valor para tu compañía en los próximos 12 a 18 meses. Luego, filtra tu mapa de inversionistas con los fondos que crea te pueden ayudar a cumplir estos requerimientos.

Ayuda a los inversionistas a conectar los puntos

En Silicon Valley, es frecuente escuchar que “los capitales de riesgo invierten en líneas, más no en puntos.” Esto significa que no importa cuán impresionante sea la primera reunión, es solo un primer contacto. Antes de tomar la decisión de invertir en tu empresa, los administradores del fondo necesitan familiarizarse más con quién eres, cómo manejas tu negocio, y cómo piensas. Los emprendedores latinoamericanos frecuentemente van a necesitar posibles patrocinadores regionales, a menos que tu empresa opere en las ciudades donde existen grandes fuentes de capital, como Sao Paulo o Ciudad de México. Una vez que un inversionista muestra real interés, llévalo al otro nivel. Alimenta la relación manteniéndolo informado de tu progreso, envíale actualizaciones mensual o trimestralmente. En otras palabras, mientras más datos puntuales puedas brindar a tus posibles inversionistas, más fácil será para ellos conectar eventualmente los puntos en una línea que haga sentido para que finalmente decidan invertir.

Amplía tus horizontes

Silicon Valley no es la única –y no siempre la mejor– fuente de capital de riesgo para las startups latinoamericanas. Existen otros fondos con mentalidad global como Lumia, Rise y Amadeus Capital que financian a emprendedores de otras regiones y países. Endeavor ha ayudado a muchas compañías latinoamericanas a recaudar fondos de capitales de riesgo con base en Nueva York, Boston, Miami, Londres, Madrid, etc. Más cerca del país, Kaszek Ventures con sede en Buenos Aires invierte en Latinoamérica, así como también algunos fondos de Ciudad de México y Sao Paulo – como 500 Startups (México), Monashees o Redpoint eVentures (Brasil), quienes están liderando la industria de capitales de riesgo en la región. No te limites a pensar solamente en Silicon Valley.

Donde sea que vayas a recaudar fondos, recuerda que la mayoría de los inversionistas internacionales -particularmente los de Estados Unidos y Europa- probablemente no se involucren en rondas de menos de $5 millones. En ciudades como Lima, las rondas iniciales de capital pueden venir de fondos locales más pequeños o de diferentes redes de ángeles; las cuales son una señal importante para la futura creación de fondos de capitales de riesgo más sofisticados.

Me gusta: Me gusta Cargando...