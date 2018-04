A 36 años de la guerra de Malvinas, Macri dice que reclamará “la soberanía”

Un 2 de Abril con diferentes climas

Luego de haber llevado adelante una política de acercamiento al Reino Unido sin demasiados frutos a la vista, la gestión de Mauricio Macri busca exhibir una cara diferente respecto al principal conflicto bilateral.

El Presidente recibió en Olivos a ex combatientes y familiares de los caídos en la guerra en Malvinas y les aseguró que el país seguirá reclamando “lo que es legítimo y nos pertenece, que es la soberanía sobre esas islas”. Fue el único evento por el 2 de abril del que participó el Presidente. En la tradicional vigilia que realizan los ex combatientes, en cambio, en Tierra del Fuego hubo duras críticas para la política exterior.

El Gobierno exhibió como un logro propio la identificación de 90 tumbas en el Cementerio de Darwin, aunque el proceso se había iniciado en el gobierno anterior. “Este 2 de abril es totalmente distinto al que vivimos juntos el año pasado porque algo que parecía imposible, después de tantos años de resignación y angustia, con diálogo y diplomacia madura logramos empezar a saldar la deuda que teníamos todos los argentinos con ustedes”, les dijo Macri a los familiares que la semana pasada viajaron al cementerio de Malvinas para visitar la tumba de los soldados recientemente identificados por la Cruz Roja Internacional. “Espero que ustedes hayan podido reencontrarse y que hayan podido empezar a cerrar ese episodio tan doloroso”, les dijo tras hacer referencia a las “conmovedoras” imágenes que atestiguaron el momento en el que los familiares de los soldados identificados se abrazaban a las cruces de las tumbas con nombre.

“Hay cosas que solamente Dios puede explicar, tal vez las conozcamos, las entendamos mejor en la próxima vida”, les dijo Macri al grupo de familiares. “Es muy importante que hayamos logrado esto juntos, y sabemos que todavía nos queda tarea por delante”, les advirtió el Presidente. El encuentro tuvo un marco atípico, en los jardines de Olivos y con Macri y los invitados sentados en una especie de semicírculo. El Presidente volvió de su descanso del fin de semana largo en Chapadmalal justamente para participar de esta actividad, la única que realizó por el 2 de abril.

Así, no hubo representantes oficiales en la tradicional vigilia con la que los ex combatientes reciben cada nuevo aniversario del conflicto bélico en Tierra del Fuego. En medio de un clima destemplado y a orillas del mar Argentino, la ceremonia tuvo como eje el único discurso pronunciado por el periodista y veterano de guerra Daniel Guzmán, quien criticó la actual política exterior. “El Gobierno avanza en un acuerdo diplomático ilegal e ilegítimo con Inglaterra, para completar la entrega de soberanía que en la década los 90, otro gobierno inescrupuloso, como el de Carlos Menem, no terminó”, aseguró en el acto que comenzó a la medianoche con el himno y que concluyó con el disparo de balas de salva y un minuto de silencio en memoria de los soldados muertos. Guzmán sostuvo que “el gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir con la Constitución y las leyes, sin darle intervención al Parlamento, desoyendo las resoluciones de las Naciones Unidas y sin hablar de soberanía, firmó un nuevo pacto con los ingleses”.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio llegó a la provincia por la mañana y acompañó a la gobernadora Rosana Bertone en el acto central realizado en Ushuaia.

