3 factores claves para identificar solución de networking más efectiva y competitiva

• La digitalización va permitirle a las pequeñas y medianas empresas innovar para hacer crecer sus negocios, a partir de lograr un mayor estándar de eficiencia en sus procesos.

• Por ello, en esta nota le ayudamos a los empresarios y representantes de TI de las empresas a identificar esos factores claves que puedan contribuir a tomar la mejor decisión respecto a esta inversión, que debe responder rápido a los cambios de mercado.

El proceso de digitalización ha hecho que muchas pequeñas y medianas empresas peruanas se reformulen cómo usar, de la mejor manera posible, la tecnología, para ser más eficientes, ganando competitividad. Sin embargo, poder responder a estos cambios, que implican lograr mejoras, también incluye cuidar los gastos, lo cual está conllevando a que los representantes de TI del gran número de estas empresas, se cuestionen: ¿Cómo logró ir a la velocidad de los requerimientos de las áreas de negocio sin que esto impacte tanto en el costo?

“Las pequeñas y medianas empresas buscan simplicidad, facilidad para operar, así como una infraestructura intuitiva que sea visual y gráfica, garantizando velocidad en la resolución de los problemas diarios, en lo cual resulta clave el tema de la seguridad, por la ola creciente de amenazas cibernéticas”, refiere Gianfranco Tori, Gerente de Desarrollo de Negocios de Enterprise Networking para Cansac de Cisco Systems.

Es por ello que en esta nota les damos a conocer 3 factores o criterios claves que puedan permitirles a las pequeñas y medianas empresas identificar cuál es la solución de networking capaz de entregarles valor para sus negocios, de manera inmediata y pensando en el futuro.

En el mundo de las ciberamenazas, la mejor defensa es el ataque (digital)

Quitar de la ecuación tecnológica la seguridad es como intentar manejar un auto a alta velocidad y no tener el cinturón de seguridad puesto. Antes, la infraestructura de red era considerada solo un medio para conectar cosas y personas, ahora tenemos más que presente que, por esa misma carretera, también están corriendo posibles ataques. Este ambiente actual de amenazas, ha hecho que comencemos a ver a la red como un gran sensor de lo que está ocurriendo (sea bueno o malo) así como un gran semáforo que permite lo correcto y pone luz roja a lo indebido.

La seguridad es la base fundamental que permitirá a una empresa crecer, encontrar nuevos modelos de ingresos y aprovechar el potencial de los negocios digitales. Al adoptar un enfoque integral desde la arquitectura, la seguridad ya no es una barrera: es una ventaja competitiva, y las empresas deben adaptarse. Es por eso de vital importancia contar con soluciones con un enfoque de seguridad más holístico, con una arquitectura integral capaz de evitar las amenazas dondequiera que estén: dispositivos, datos, personas, en las instalaciones, en la nube, conectados o no. Cisco tiene este compromiso de llevar la seguridad integrada en todas sus soluciones, desde la infraestructura de redes y centros de datos hasta las tecnologías de colaboración y SaaS.

Conectividad simple e intuitiva sin comprometer escala

Una de las tareas más temidas por empresarios sobre una red es ¿Cómo la administro? Se estima que el 43% del tiempo de los administradores de red se dedica a la resolución de problemas. Y esto implica tiempo y dinero perdido. En ese sentido, una Red Intuitiva, es la solución perfecta y capaz de adaptarse a las exigencias del día a día. El área de TI ya no perderá tiempo en tareas inútiles porque sabrá bien qué es lo que se debe o no hacer en la red y qué se necesita para que los nuevos servicios funcionen correctamente, mediante un conocimiento constante de lo que pasa en la misma. Lo importante es elegir un proveedor que pueda ofrecer soluciones de conectividad simples y fáciles de administrar, más esto no significa sacrificar funcionalidad o escala, pues es muy importante que la arquitectura de red pueda crecer al ritmo que crecerá el negocio.

Cisco cuenta con soluciones que presentan una inversión inicial baja y un retorno de inversión cuantificado, acorde a los requerimientos de inversión visto en este sector de empresas.

Una inversión tecnológica flexible

Es muy bueno considerar a un partner de negocio que pueda acompañar a las empresas pequeñas y medianas en su constante crecimiento que puede llevarlas a convertirse en grandes empresas en un determinado tiempo. Cuando ese momento llegue, la idea es que la tecnología les permita seguir innovando. Para los requerimientos de red más de avanzada, existen los modelos de consumo de software. Gracias a la visión de las redes definidas por software, las características y funcionalidades que demanda una red digital pueden estar en constante evolución, sin requerir una frecuente actualización del hardware que las sustenta.

El tener un proveedor que tenga una visión clara y definida sobre estos nuevos modelos de consumo tecnológico resulta muy importante, pues permiten probar la adopción de estas funcionalidades sin el compromiso financiero que requiere las compras de nuevo equipo*.

