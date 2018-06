El 2019 un DAKAR netamente peruano

Ya se puede sentir el espíritu del Rally Dakar que llegará nuevamente en el 2019 y se desarrollará exclusivamente en tierras peruanas. En conferencia de prensa, llevada a cabo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el titular del ministerio, Roger Valencia destacó que el Rally Dakar 2019, el cual será realizado 100% en Perú, impulsará de manera importante la economía interna, así como la imagen país a nivel internacional; esto en base a los resultados obtenidos en la edición 2018 de la competencia durante su paso en el país.

Según estudios realizados entre el 03 y 11 de enero último, el Rally Dakar 2018 logró un movimiento económico en el Perú superior a los S/ 130 millones, producto de los gastos turísticos, gastos de los residentes locales e inversiones. El 58% del total generado corresponde al impacto económico turístico, es decir gastos realizados por visitantes nacionales y extranjeros. Hubo más de un millón de espectadores asistentes al Rally y eventos relacionados.

A eso, se añade el impacto publicitario internacional que logró toda la competencia que fue de US$ 300 millones. Para el Perú el beneficio promocional alcanzó los US$ 154 millones.

Para la próxima edición, el gobierno peruano realizará un gasto económico de US$ 6 millones.

Al terminar la edición pasada Alexis Hernández, el representante peruano que logró la mejor clasificación en su categoría escribió en sus redes: “Terminamos este duro Dakar llenos de satisfacción, orgullo y mucha tierra. Este team de guerreros no tiene comparación.” Y así será también cuando se dé inicio a la edición del 2019, la undécima en Sudamérica y la primera celebrada única y exclusivamente en un solo país. El protagonista será, sin duda, el indomable desierto peruano.

El Dakar Series Desafío Inca vuelve en su tercera edición

El Dakar 100% Perú trae más de una sorpresa y este año volverá a nuestro territorio el Dakar Series desafío Inca, competencia en la que los pilotos no solo pondrán a prueba sus vehículos sino su capacidad de enfrentar las dunas peruanas, en 3 días de competencia abierta a motos, quads, autos, SxS y camiones en el desierto de Ica.

El 13 de septiembre serán las verificaciones técnicas y el podio de salida y del 14 al 16 de septiembre se desarrollarán tres etapas bucle. Definitivamente esta es la antesala y la mejor preparación para el Dakar 2019.

Las inscripciones están abiertas desde el 4 de junio a través de la web: http://www.desafioinca.com/

