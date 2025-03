Minsa: ‘La principal medida para prevenir un eventual contagio por Covid-19 es el lavado de manos’

Ante el desabastecimiento de mascarillas en las farmacias y centros comerciales del país por miedo al coronavirus, la directora de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, Mónica Meza, enfatizó que este implemento no protege de una eventual contaminación del virus Covid-19 y que la principal medida para prevenir cualquier infección respiratoria es el lavado de manos con agua y jabón, por 20 segundos y de manera recurrente.

Aclaró que las mascarillas son para uso del personal sanitario y no deben reutilizarse, por lo que no se justifica la alta demanda. «Solo si la persona presenta síntomas de tos, fiebre persistente o han acudido a los países identificados con coronavirus, se le colocará una mascarilla simple y no las de filtro N95 que utilizan los médicos y enfermeras. Es decir, la mascarilla simple la usará solo el paciente sospechoso y en lo que demoré el descarte de la enfermedad», señaló.

En ese sentido, la especialista recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha emitido comunicados en donde precisa que el uso de máscaras no es una medida eficiente para poder protegerse, solo lo debe utilizar personal de salud y, además, fomenta la confusión al estar basado en el miedo de la gente.

Añadió que el Ministerio de Salud cuenta con mascarillas en almacenes y también ha gestionado la adquisición de las mismas para estar preparados ante un posible advenimiento de coronavirus.

“Además del lavado de manos, es importante cubrirse la nariz y boca con el antebrazo, al estornudar o toser, lavarse las manos antes de tocarse los ojos, nariz y boca, así como evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios”, agregó Mónica Meza.

Exhortó a las personas con sintomatología, acudir a cualquiera de los cinco hospitales: Dos de Mayo, Hipólito Unanue, Villa El Salvador, Sergio Bernales y Ate, que se encuentran listos para albergar pacientes sospechosos con este virus surgido en Wuhan.